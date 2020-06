1.25 Crore Jobs In 125 Days: PM Modi Launches 'Atma Nirbhar Uttar Pradesh Rojgar Abhiyan' For Migrants Workers

Prime Minister Narendra Modi on Friday, June 26, launched 'Atma Nirbhar Uttar Pradesh Rozgar Abhiyan' (ANUPRA), a 125-day campaign to provide employment to migrant workers and others in the state who lost their jobs amid the coronavirus pandemic.

PM Modi launched the scheme through video conferencing with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in a virtual event.

आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, वो अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) June 26, 2020

The Prime Minister also interacted with villagers from six districts of Uttar Pradesh at the virtual launch.

अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) June 26, 2020

The scheme has been undertaken as part of the Garib Kalyan Rojgar Abhiyan which was announced by PM Modi on June 20. Covering 116 districts in six states, the programme is aimed at generating employment in backward regions of the country.



The 'ANUPRA' seeks to promote local entrepreneurship and partnerships with industry associations to provide employment to the state's workers.

It is expected to benefit 1.25 crore workers and labourers across 31 districts in Uttar Pradesh. The districts that would be covered under this scheme are Prayagraj, Varanasi, Gorakhpur, Unnao, Amethi, Rae Bareli, Ayodhya, Deoria, Sultanpur, Ambedkar Nagar, Pratapgarh, Mirzapur, Jaunpur, Ghazipur, Lakhimpur Kheri, Siddharthnagar, Gonda, Kushinagar, Maharajganj, Azamgarh, Bahraich, Balrampur, Hardoi, Fatehpur, Basti, Sant Kabir Nagar, Banda, Shravasti, Jalaun, Sitapur and Kaushambi.

"I have full belief that like Uttar Pradesh, other states will also bring this type of schemes," said PM Modi.

देखिए आज भी, जब अन्य राज्य कोरोना से लड़ाई में जूझ रहे हैं, यूपी ने अपने विकास के लिए इतनी बड़ी योजना शुरू कर दी है।

एक प्रकार से आपदा से बने हर अवसर को यूपी साकार कर रहा है।

एक बार फिर आप सभी को, रोज़गार के इन तमाम अवसरों के लिए बहुत-बहुत बधाई: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) June 26, 2020

Speaking at the event, the PM Modi also lauded the Yogi Adityanath-led government's efforts. He said that the initiatives taken by the Uttar Pradesh government during COVID-19 pandemic have managed to save 85,000 lives.

जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85 हजार लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है!

आज अगर हम अपने नागरिकों का जीवन बचा पा रहे हैं, तो ये भी बहुत संतोष की बात है: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) June 26, 2020





Also Read: Mizoram Doctor-Turned-Politician Walks 7 Km Rough Terrain To Treat Ailing Police Officer